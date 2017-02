Póvoa de Lanhoso acolhe 800 Guias de Portugal

autor Redacção num. de artigos 31111

A Póvoa de Lanhoso prepara-se para acolher cerca de 800 Guias de Portugal, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Pensamento.



Este evento conta com o apoio logístico da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, em termos de cedência de espaços e de equipamentos, de entre outra colaboração. Esta é mais uma oportunidade para dar a conhecer o nosso concelho junto de pessoas de toda a região. É também um contributo para a promoção de estilos de vida saudáveis junto dos jovens Povoenses, em particular, junto das raparigas.



Esta actividade regional da Associação Guias de Portugal realiza-se no próximo dia 19 de fevereiro e tem como tema 'Crescer'. Este ano, as celebrações do Dia Mundial do Pen samento têm por objectivo divulgar o Guidismo junto de mais raparigas.



Estarão presentes todas as companhias de Guias da região de Braga, para celebrarem o Dia Mundial do Pensamento (22 de fevereiro, dia de aniversário dos fundadores das Guias, Lord Baden-Powell, em 1857, e Lady Baden-Powell, em1889).



Foi este o dia escolhido para que, anualmente, Guias de todo o mundo pensassem umas nas outras.

No dia 19, haverá um espaço aberto à população, onde quem 'passa', poderá tirar fotografias e conhecer as Guias. A maior parte das actividades irá decorrer na própria Vila da Póvoa de Lanhoso.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. da Póvoa de Lanhoso ***



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas