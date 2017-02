Junta de São Vicente promove Hora do Conto e Clube de Leitura

A Junta de Freguesia de S. Vicente vai dar continuidade à iniciativa “Hora do Conto”. Depois do recomeço destas sessões há umas semanas, a “Hora do Conto” de S. Vicente continua no próximo dia 16 de Fevereiro, pelas 14.30 horas, no Centro Cívico de S. Vicente com as crianças da escola EB1 do Bairro da Misericórdia.



Já no dia 21 de Fevereiro, pelas 15 horas, também no Centro Cívico, é a vez das crianças do jardim-de-infância da Quinta das Veiga assistirem à sua “Hora do Conto”. António Castanheira anima a sessão do dia 16 e José Machado a do dia 21.



Para além destas sessões infantis, a Junta de Freguesi a de S. Vicente vai igualmente retomar outra iniciativa de sucesso que é o Clube do Livro e da Leitura. O primeiro encontro é já no próximo dia 22 de Fevereiro, das 16h às 17h15, no Centro Cívico de S. Vicente. O Clube do Livro e da Leitura acontece assim todas as quartas-feiras.



Todas estas iniciativas culturais, da responsabilidade do pelouro da Educação e Cultura da Junta de Freguesia de S. Vicente, e com o total apoio de todo o executivo, inserem-se no âmbito da divulgação da biblioteca Dr. Domingos Alves, biblioteca esta que funciona em pleno na sede da Junta vicentina e que se encontra online numa parceria com a sua congénere Lúcio Craveiro da Silva.

