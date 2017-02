BabeliUM lança curso para investigadores

autor Redacção num. de artigos 31111

O BabeliUM - Centro de Línguas da Universidade do Minho promove este semestre uma oferta diversificada de formação em línguas, a decorrer nos campi de Gualtar (Braga) e Azurém (Guimarães). O plano inclui idiomas como o Japonês, o Russo, o Árabe, o Inglês, o Alemão, o Francês, o Italiano, o Galego, o Espanhol, a Língua Gestual Portuguesa e o Português como Língua Estrangeira (PLE).



Com esta oferta variada, o BabeliUM pretende munir os participantes de mais competências linguísticas, dando a conhecer alguns aspectos das diferentes culturas.

A novidade deste ano é o curso especializado “Environmental English for Biologists”, que pretende auxiliar os investigadores e profissionais da área. O início das aulas está agendado para finais deste mês, prolongando-se até Maio ou Junho. Os cursos são leccionados por falantes nativos dos diversos idiomas disponibilizados, com formação e experiência de docência.



Estão também abertas as inscrições para o Curso Semestral de PLE, que é normalmente frequentado por estrangeiros de meia centena de países, incluindo Irão, Palestina, Azerbaijão, Camboja, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia e Vietname. O objectivo é dotá-los de competências linguísticas e dar a conhecer algumas vertentes da cultura portuguesa, como a gastronomia e as artes. A formação tem uma componente lectiva semanal de seis horas semanais e conta com quatro níveis de aprendizagem. O teste de diagnóstico realiza-se hoje, sendo que as aulas iniciam no dia 27.



Entretanto já está a decorrer o 24.º Curso Anual de PLE, com inscritos de aproximadamente 20 países. No final de cada formação, os participantes serão avaliados de acordo com os parâmetros do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL), sendo-lhes atribuído um certificado comprovativo da assiduidade e dos níveis atingidos.



A UMinho é pioneira no ensino superior em Portugal na introdução de cursos livres de línguas e culturas estrangeiras para o público em geral. O ILCH desenvolve desde 1987 programas cada vez mais diversificados e aprendizagens em diversos formatos. O BabeliUM nasceu a 26 de Setembro de 2009, Dia Europeu das Línguas. Além de projectos de formação e promoção do multilinguismo e das culturas, a entidade presta serviços de tradução, interpretação de conferência, legendagem e revisão de textos, não só a nível académico como para a comunidade em geral.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas