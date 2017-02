Presidente do IPCA renuncia ao cargo

O presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), João Carvalho, renuncia ao cargo. A decisão, comunicada ao Conselho Geral do IPCA, foi justificada por motivos de saúde e que terá efeitos a partir do próximo dia 1 de Março. Ligado há mais de 15 anos à instituição, João Carvalho considera que “a direcção e gestão de uma instituição como o IPCA exigem um presidente no exercício pleno das suas funções, com dedicação total à causa pública e aos interesses institucionais”, por isso, decidiu interromper o segundo mandato na presidência da mais jovem instituição de ensino superior público do país.



João Carvalho aproveitou para realçar que “o IPCA é uma instituição de ensino superior pública reconhecida a nível nacional e internacional, com um impacto significativo na região em que se insere e assente num modelo de crescimento sustentado”.



A ligação de João Carvalho ao IPCA remonta, praticamente, à data de criação da instituição. Em 1995, foi um dos três membros da primeira Comissão Instaladora e, também, o primeiro director da Escola Superior de Gestão, cargo que ocupou até 2000.



Em 2006, João Carvalho foi nomeado presidente da Comissão Instaladora do IPCA por despacho do então ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago, tendo tomado posse a 15 de Setembro desse ano.

Desde então, o trabalho desenvolvido por João Carvalho no IPCA ficou marcado pelo crescimento da instituição, que inaugurou o seu Campus em 2008.



Em 2009, com a criação do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade, o primeiro nesta área a ser reconhecido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), João Carvalho assume a coordenação do 1.º Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que se tornou num estudo de referência a nível nacional.



Em 2011, após o fim do regime de instalação, João Carvalho tornou-se no primeiro presidente eleito pelo Conselho Geral do IPCA. Nesse mesmo ano, lançou a primeira pedra daquele que viria a ser um dos projectos mais ambiciosos e inovadores da instituição: o Digital Games Lab, um centro dedicado à investigação e desenvolvimento de jogos digitais, que seria inaugurado três anos depois.



Em Julho de 2015, João Carvalho foi eleito para o seu segundo e último mandato de quatro anos, apresentando um plano de acção composto por 145 objectivos, alguns dos quais já se encontram em curso, designadamente a construção de um novo edifício para a Escola Superior de Tecnologia.



Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, João Carvalho é doutorado em Ciências Empresariais (área de conhecimento da Contabilidade). Entre outros cargos desempenhados, é membro da Comissão de Normalização Contabilística, em representação das Instituições de Ensino Superior, e presidente do Colégio de Especialidade em Contabilidade Pública da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (actual Ordem dos Contabilistas Certificados).

