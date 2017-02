Desresponsabilização da família na base do insucesso escolar

Para Luísa Monteiro Rodrigues Sousa Dias, directora do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, na Póvoa de Lanhoso, grande parte do insucesso com que a escola se depara tem na sua génese a despresponsabilização da família. Esta afirmação foi proferida no decurso da cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito e Excelência, relativos ao ano lectivo 2015/2016, na passada sexta-feira, numa cerimónia que decorreu no Fórum dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.



Potenciar a emergência de novos talentos e simultaneamente incentivar ao investimento na continuidade do esforço por parte daqueles que anualmente são reconhecidos como sendo os melhores dos melhores, são os objectivos, conforme destacou a directora do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio.



A entrega dos prémios abrangeu os melhores alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos daquele agrupamento.

No Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, e de acordo com Luísa Sousa Dias, a missão está focada uma educação de qualidade, em que ao conhecimento científico está intimamente l igada a educação para os valores.



Realçando a comunidade educativa humanizada, aberta às necessidades e ao pulsar das gentes que serve, a directora do Agrupamento vincou que se trata de uma escola partilhada que respeita a diversidade e potencia o melhor de cada um.

No Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, a cidadania e o sucesso académico andam de mãos dadas



De entre outros considerandos, a directora do Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio alertou para o facto do número de alunos que preenchem as condições para receber os prémios de mérito e excelência vai diminuindo ao longo dos anos de escolaridade, o que deve merecer uma reflexão profunda por parte da escola e da família.



Na noite de reconhecimento, as famílias foram incentivadas a acompanhar percurso académico dos seus alunos, dado que a presença dos encarregados de educação vai diminuindo conforme os alunos vão evoluindo no seu percurso escolar.

Para Luísa Sousa Dias, a necessidade de acompanhamento continua a ser condição para o sucesso.

