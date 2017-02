Câmara de Esposende apoia construção de Casa Mortuária de Fão

A Câmara Municipal de Esposende vai financiar com 54 mil euros a construção da Casa Mortuária de Fão, empreendimento para o qual a Fábrica da Igreja Paroquial já dispõe de 30 mil euros, verba angariada junto da população local.

Ontem, no Centro Paroquial de Fão, foi celebrado um protocolo entre aquelas duas entidades, ao abrigo do qual o Município se responsabiliza pelo projecto e pela fiscalização da construção do equipamento.



O presidente da Fábrica da Igreja de S. Paio de Fão, padre Delfim Fernandes, aproveitou a ocasião para solicitar apoio da Câmara Municipal de Esposende para obras necessárias de beneficiação do Centro Paroquial, nomeadamente ao nível das coberturas que já registam infiltrações.

A expensas da paróquia de Fão, já foram recuperadas três salas de catequese.

O presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, comprometeu-se com o a poio à recuperação do Centro Paroquial de Fão, numa primeira fase com a oferta dos necessários projectos.



Ao povo de Fão, o padre Delfim Fernandes solicitou outros contributos para melhorias também urgentes na igreja paroquial.

A construção da Casa Mortuária de Fão inicia-se agora, em terrenos propriedade da paróquia, depois de abandonado um anterior projecto e renovado o protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Esposende.



A verba entretanto angariada junto da população da paróquia Fão aguardou a oportunidade de concretização desta nova valência. “Respeitámos a vontade do povo que deu para uma obra concreta”, afirmou ontem o padre Delfim Fernandes.

O presidente da União de Freguesias de Apúlia e Fão, Luís Peixoto, presente na cerimóniua de assinatura do protocolo, fez votos de “concretização a curto prazo” da Casa Mortuária.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas