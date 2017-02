Viana do Castelo apoia requalificação e ampliação da sede social da SIRSA

autor Redacção num. de artigos 31112

A Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a SIRSA - Sociedade de Instrução e Recreio Social Areosense assinaram o protocolo de colaboração que vai permitir a requalificação e ampliação da sede social daquela instituição. Esta empreitada integra a aposta do município na reabilitação de equipamentos dedicados à cultura e actividades recreativas do concelho.



Com o protocolo, a autarquia vai colaborar nas despesas do projecto de execução, requalificação e ampliação do edifício sede da SIRSA no valor de cem mil euros, pelo que a assinatura permitirá à instituição implementar um conjunto de obras de ampliação e requalificação das instalações no sentido de criar melhores condições para o trabalho técnico, artístico, cultural e educativo e dar resposta às necessidades da instituição e da colectividade.



A ampliação fica a dever-se ao número crescente de actividades e utentes, havendo a necessidade da sua ampliação, para as acolher e criar um espaço dedicado para as actividades de animação de idosos, de acordo com os requisitos da legislação actual.



A SIRSA, fundada em 1924, é uma instituição orientada para a Instrução e Recreio, que desempenha um papel de inegável mérito como instrumento de cultura e factor de sedimentação dos laços que ligam a comunidade de Areosa, desenvolvendo inúmeras actividades nomeadamente na área cultural e artística como as danças de salão, as escolas de música, com realce para o teatro amador. Outra área é a animação para idosos que desenvolve em colaboração com as instituições da Areosa e da cidade.



De sublinhar que a autarquia está a apoiar a reabilitação de um conjunto de equipamentos dedicados à cultura e actividades recreativas, nomeadamente as obras da Casa do Povo de Deocriste, Sociedade de Instrução e Recreio Areosense, Casino Afifense, Casa do Povo de Lanheses, Casa do Povo de Vila Nova de Anha, Sociedade de Instrução e Recreio Darquense, Sociedade de Instrução e Recreio de Carreço.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas