Milhares de visitantes, um volume de negócios na ordem dos 400 mil euros e a transação de 30 toneladas de fumeiro são as expectativas para esta XI edição da Feira do Fumeiro que arranca dia 17 de fevereiro em Vieira do Minho. A conferência de imprensa de apresentação do certame decorreu esta manhã no Salão Nobre da Câmara Municipal.



Perante a comunicação social, o presidente do Município, António Cardoso, apresentou o programa da Feira e assumiu que este é o melhor evento gastronómico da região. Este ano, a Feira do Fumeiro vai contar com a presença de 30 produtores de fumeiro, sendo que 20 são do concelho de Vieira do Minho. Os restantes dos concelhos de Montalegre, Cabeceiras de Basto e Terras de Bouro. O Fumeiro de Vieira do Minho é único. Aquilo que o distingue dos restantes fumeiros é o tempero e o facto de os nossos produtores não abandonarem as práticas antigas. Nos últimos anos o Fumeiro de Vieira do Minho foi ganhando prestígio e notoriedade, tendo conquistado muitos consumidores que reconhecem nestes produtos grande qualidade.



As vendas aumentam exponencialmente de ano para ano, mas o aumento da quantidade em nenhum momento colocou em causa qualidade dos produtos apresentados. Aliás, essa é uma exigência cada vez mais presente. Sem alterarem este padrão de qualidade, os nossos produtores conseguiram evoluir, modernizando as suas unidades produtivas, e legalizando as suas produções artesanais.

Estes processos têm sido acompanhados pelos técnicos da Autarquia e pelo veterinário municipal. A Feira do Fumeiro é anualmente visitada por milhares de pessoas que chegam fundamentalmente, da zona Norte do país, outras amigas do nosso território e apreciadoras dos nossos produtos. Este é, sem dúvida, um certame onde a maior motivação da visita é a compra de produtos com qualidade garantida, daí que os 30 produtores de fumeiro presentes na feira no seu conjunto escoem na quase totalidade os seus produtos. Os restantes produtos da região, nomeadamente artesanato, o cobre, os bordados, e os produtos hortícolas, o vinho verde e os queijos também vão estar em destaque, com a presença de 24 produtores locais. Para além da vertente comercial, a Feira do Fumeiro é ainda um processo de envolvimento dos vários agentes locais, nomeadamente os restaurantes, as casas de turismo rural, numa estratégia concertada de promoção da marca Vieira do Minho. Os espetáculos são igualmente uma marca importante deste evento.



Há animação musical em permanência, grupos de concertinas, ranchos folclóricos e concertos com músicos consagrados. Durante os dois dias da Feira, as tradicionais chegas de bois voltam a realizar-se no Parque dos Moinhos. Este espetáculo atrai milhares de espetadores e, de ano para ano, os nossos produtores de gado têm mostrado cada vez mais interesse em participar.

As chegas deste ano vão apresentar 20 belos touros de raça barrosã e constituem uma verdadeira atração turística num concelho que vê esta tradição como uma mais-valia a preservar. Durante os 3 dias de festa, os 30 produtores e expositores de fumeiro vão poder comercializar os seus produtos e mostrar aos visitantes os excelentes saberes e sabores que Vieira do Minho tem para oferecer, bem como o pulsar do concelho naquele que é um dos maiores cartazes gastronómicos da região. O Município e toda a Comunidade Vieirense estão envolvidos no sentido de contribuir para a afirmação do concelho. Por tudo isto, há motivos mais que suficientes para despertar a vontade de vir descobrir e Sentir Vieira de 17 a 19 de fevereiro.



Do Programa da Feira do Fumeiro destacamos: Sexta-feira, dia 17 16h00 - Abertura da Feira, seguida da atuação do Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior. A noite de sexta-feira será preenchida com as atuações do Rancho Folclórico do Mosteiro e do artista Helder Baptista. Sábado, dia 18 A abertura da Feira está prevista para as 10h00 com a presença da Fanfarra Flores do Cávado. No recinto da Feira, durante a tarde, temos a atuação do Grupo de Acordeões Foles e Companhia e do Rancho Folclórico de Pandozes. A noite de sábado contará com a atuação do Rancho Folclórico os Ceifeiros de Cantelães e a grande atração será o atuação do artista internacional Roberto Leal. Domingo, dia 19 A Feira do Fumeiro abre as portas ao público às 09h30 com a atuação do Grupo de Bombos os Trampolineiros de Vieira. A animação musical volta a marca a tarde de domingo, com a atuação do Rancho Folclórico Os Passarinhos da Ribeira, a atuação grupos de concertinas e o artista Zé Amaro. Durante os dois dias da Feira, as tradicionais Chegas de Bois voltam a realizar-se no Parque dos Moinhos às 14h30. Este espetáculo atrai milhares de espetadores e, de ano para ano, os nossos produtores de gado têm mostrado cada vez mais interesse em participar nas Chegas. As chegas deste ano vão apresentar 20 belos touros de raça barrosã. Refira-se que as chegas de bois são uma verdadeira atração turística num concelho que vê a tradição como uma mais-valia a preservar. Durante os 3 dias de festa, os 30 produtores e expositores de fumeiro vão poder comercializar os seus produtos e mostrar aos visitantes os excelentes saberes e sabores que Vieira do Minho tem para oferecer, bem como o pulsar do concelho naquele que é um dos maiores cartazes gastronómicos da região.



