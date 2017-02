Câmara adquire veículo elétrico para a Polícia Municipal de Guimarães

autor Redacção num. de artigos 31118

Bateria pode ser carregada através do sistema de recuperação de energia na travagem. Nova viatura junta-se a uma scooter e duas bicicletas, também elétricas.



O Município de Guimarães, designadamente a Polícia Municipal, passou a contar com um novo veículo 100 por cento elétrico. Adquirido por concurso público, trata-se de um VW e-Golf dotado de todos os equipamentos necessários ao cumprimento da sua função. Caracterizado com a imagem da Polícia Municipal, em consonância com as disposições legais, o veículo é um puro elétrico, totalmente isento de emissões poluentes e de ruído nas suas deslocações.



De acordo com o ciclo NEDC (New European Driving Cycle), a bateria garante uma autonomia até 190 quilómetros, podendo ser carregada através do sistema de recuperação de energia na travagem ou num ponto de carregamento convencional (total em 8 horas) ou rápido (80% em 30 minutos), podendo fazê-lo em Guimarães na Alameda Dr. Alfredo Pimenta no posto de carregamento rápido, recentemente ali disponibilizado pelo Município.



Esta viatura junta-se a outras sem emissões já utilizadas pela Polícia Municipal de Guimarães, designadamente uma scooter elétrica e duas bicicletas, bem como às demais que integram o parque de veículos do Município. Além do procedimento em curso para a aquisição de outras viaturas puramente elétricas, a Câmara Municipal irá candidatar ao Fundo Ambiental o apoio disponibilizado para a substituição de veículos de serviços urbanos ambientais por outros com tração 100 por centro elétrica.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas