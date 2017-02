Vila Verde continua o forte investimento no alargamento da rede de saneamento

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, acompanhado pelo Vereador do Pelouro do Ambiente, Dr. Patrício Araújo e do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo, José Faria visitaram a empreitada de mais uma infraestrutura de saneamento, fundamental no melhoramento da rede concelhia, o intercetor secundário de Pedome, em Vila Verde. Este investimento permite ligar de forma definitiva o saneamento básico das centenas de habitações junto ao Pingo Doce e ao lugar de Cagide, desimpedindo assim a rede de saneamento da Carvalhosa, suprimindo as constantes obstruções da rede e eliminará alguns sistemas de bombagem, que representam uma elevada despesa energética para o Município.



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, durante a visita à empreitada de construção do intercetor secundário do Ribeiro de Pedome, afirma que “este tipo de infraestruturas primárias e secundárias de saneamento, que temos construído nos últimos anos ao longo das margens dos nossos rios e ribeiros, permitem agora que o Concelho de Vila Verde assista nos próximos meses a um forte investimento no alargamento da rede de saneamento básico em todo o concelho, com o objetivo de fazer chegar este serviço de vital importância a uma parte muito significativa do território e das residências dos Vilaverdenses.”



O Preside nte da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, assume “que o forte investimento na rede de saneamento que temos assistido por todo o Concelho é revelador do novo paradigma de desenvolvimento local, que coloca Vila Verde num elevado patamar em matéria de tratamento de efluentes domésticos e industriais”.



Recordando o investimento de cerca de 30 milhões de euros já realizado na construção da nova ETAR de Cabanelas e das largas dezenas de quilómetros de intercetores primários de saneamento básico já construídos, o edil Vilaverdenses frisou que “se olharmos para trás vemos o muito trabalho que já foi feito, mas este executivo pretende olhar para o futuro e ver que muito há ainda a fazer para concretizar este grande desígnio de fazer com que todas as habitações possam ligar-se à rede pública de saneamento básico. Hoje, assistimos aqui orgulhosamente na Carvalhosa a mais um importante passo na concretização desse objetivo.”



O edil Vilaverdense finalizou frisando ainda que “Vila Verde é um concelho que não desperdiça recursos e fruto de todas as candidaturas apresentadas atempadamente, os anos de 2017 e 2018 representarão um elevado volume de obras, mais de 6 milhões de euros, na rede de saneamento básico que levará o saneamento a milhares de residências concelhias.”



