Póvoa de Lanhoso contribui positivamente para sustentabilidade ambiental

Em 2016, foram recolhidas 984 toneladas de resíduos recicláveis no concelho da Póvoa de Lanhoso, o que significa que o gesto dos Povoenses contribuiu para um ambiente mais sustentável, permitindo preservar recursos naturais importantes.



Assim, em 2016, foram recolhidas 145 toneladas de embalagens de plástico e metal, sendo que, por cada 100 toneladas de plástico enviadas para reciclar, evitou-se o consumo de uma tonelada de petróleo. Já a reciclagem do alumínio gasta menos 95% da energia comparativamente com a transformação do minério.



Foram ainda recolhidas 469 toneladas de vidro, sendo que, desta forma, evitou-se o consumo de 563 toneladas de matéria-prima (maioritariamente areias) para o fabrico de vidro novo.

Finalmente, as 370 toneladas de papel recolhidas evitaram o abate de 7400 árvores.



O Município da Póvoa de Lanhoso e a Braval agradecem a todos os Povoenses pelo seu contributo, estando certos de que a população continuará a valorizar a separação de resíduos.



De lembrar que o Centro de Interpretação do Carvalho de Calvos é o equipamento municipal que centraliza a política de sensibilização e informação ambientais junto da comunidade Povoense de todas as idades.



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ***

