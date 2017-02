Ponte de Lima: Requalificação da rede viária municipal de Santa Comba e Bertiandos

No âmbito da política de requalificação da rede viária municipal, que o Município de Ponte de Lima está a efetuar por todas as freguesias do concelho, o Executivo Municipal visitou as obras a decorrer em Santa Comba e Bertiandos, cujo investimento total ascende aos 120 000 €.



Em Santa Comba a obra de requalificação da rede viária Municipal inclui o alargamento da rua de Santo António, substituição do piso e arranjos dos passeios, cujo investimento é de 60 000€. A intervenção visa dotar aquela rua de melhores condições de circulação, sendo esta uma das principais vias de acesso à E.N. 202.



Na rua de Crasto, que cruza as freguesias de Santa Comba e Bertiandos, a requalificação inclui a pavimentação da rua, arranjo dos passeios e requalificação da rede de drenagem das águas pluviais, resultou num investimento de 31 000€.



A rua do Passal, em Bertiandos vai ser alvo de uma profunda remodelação, com a substituição do piso, arranjo dos passeios e da rede de drenagem das águas pluviais, criando assim, melhores condições de vivência e usufruto para moradores e população em geral. A obra apresenta um orçamento que ascende aos 30 000€.



O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº. Victor Mendes, garantiu que “esta política de investimento na Requalificação da Rede Viária Municipal abrange todo o concelho, inserindo-se numa estratégia de desenvolvimento equilibrado e sustentado pelas 39 freguesias”.



O autarca referiu ainda que “esta política do Município de Ponte de Lima confirma os últimos dados publicados pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que revela que Ponte de Lima ocupa o 29º lugar em valores absolutos no que se refere à transferência de verbas correntes para as juntas de freguesia. Fazemos um investimento equitativo para todas as freguesias”.



*** Nota da C.M. de Ponte de Lima ***

