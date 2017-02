Publicação do eurodeputado José Manuel Fernandes apresentada sexta-feira, em Vila Nova de Famalicão

autor Redacção num. de artigos 31126

Eurodeputado Francisco Assis faz apresentação da obra que José Manuel Fernandes dedica anualmente a assuntos europeus e ao Minho



Os novos grandes desafios da União Europeia e o ‘Plano Juncker’, a par de uma visão sobre a realidade da região, são os temas centrais da publicação “Pela Nossa Terra - Minho 2017”, da autoria do eurodeputado José Manuel Fernandes, que é apresentada publicamente na próxima sexta-feira, dia 17, a partir das 18h30, na Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão.

No evento que conta com a participação do presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, a apresentação da publicação está a cargo do deputado ao Parlamento Europeu e cabeça-de-lista do PS nas últimas eleições europeias, Francisco Assis.

Com a concretização desta publicação 'Pela Nossa Terra - Minho 2017', José Manuel Fernandes sublinha a convicção de que “é com cidadãos informados, envolvidos e empenhados que podemos aproveitar as oportunidades, vencer os desafios e aspirar à construção de um presente mais justo, sustentável e capaz de garantir um melhor futuro”.

Ao longo das 288 páginas da publicação, o autor assume o objetivo de “disponibilizar informação, suscitar o interesse e provocar a reflexão sobre matérias relevantes para a atualidade da União Europeia e da nossa região”. Entre os temas europeus focados estão o caso do Brexit e as suas implicações, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) - o chamado 'Plano Juncker' - e a realidade orçamental da UE.

Numa altura em que - como refere o autor na obra - “atingimos o ‘pico’ do movimento global nacionalista” e em que “o mundo está cada vez mais imprevisível e perigoso”, José Manuel Fernandes avisa que este “este é o momento da UE unir-se”.

Relator do Parlamento Europeu para o reforço do FEIE, o eurodeputado aponta o 'Plano Juncker' como “um exemplo objetivo da capacidade da União Europeia em encontrar respostas e mecanismos comuns para superar as dificuldades”. E destaca a “oportunidade” que este fundo “representa para Portugal e para a região do Minho”, onde tem “incentivado a união de vontades e a parceria de projetos e candidaturas”.

Nesta publicação - que fornece informação sobre todos os concelhos e freguesias do Minho, incluindo os autarcas do município e os presidentes de Junta -, são ainda citados números sobre a imigr ação nos concelhos e atividades ligadas ao setor da construção no Minho, onde a diminuição de procura ao nível da habitação familiar se tem verificado de uma forma generalizada nas nossas freguesias.

Relativamente às informações sobre o Minho, ressalta que os números do INE sobre o envelhecimento da população e a diminuição demográfica, “dois grandes desafios que a Europa e Portugal enfrentam e aos quais a Estratégia Europa 2020 procura também dar resposta”, abrange “de forma transversal concelhos mais urbanos e mais rurais”. Em quatro anos, o Minho perdeu quase 20 mil pessoas entre a população residente, sendo o fenómeno agravado pela baixa natalidade. A imigração também não ajudou a travar o fenómeno de perda de população no Minho, com o número de estrangeiros que pedem residência na região a cair.

Nesta publicação de edição anual - e que no Minho foi lançada em 2011, sendo esta a sétima edição -, são igualmente partilhadas informações de agenda e respetiva calendarização, onde se incluem as festas e romarias da região, as comemorações dos dias internacionais e citações de diferentes autores, juntamente com definições do 'Dicionário de Termos Europeus' - uma obra em permanente atualização e que é coordenada pelo também eurodeputado socialdemocrata Carlos Coelho.



Outras publicações

Refira-se ainda que o lançamento desta obra “Pela Nossa Terra - Minho 2017” marca o arranque de um conjunto de três apresentações públicas de obras assinadas pelo eurodeputado José Manuel Fernandes

Para o próximo dia 22 está agendada a apresentação do livro “A Economia Social em Portugal”, uma obra editada e coordenada por José Manuel Fernandes e que aborda “necessidades, perspetivas e fontes de financiamento para as instituições de solidariedade social”, contando também com contributos de vários co-autores: Eduardo Graça, Jorge Sá, Filipe Simões dos Santos, Carlos Azevedo, Miguel Alves Martins, Luís Alberto Silva, Filipa Pires de Almeida, Manuel Lemos e Lino Maia. A apresentação terá lugar às 18h00, na Santa Casa da Misericórdia do Porto, e estará a cargo do eurodeputado Paulo Rangel e do comissário europeu Carlos Moedas.

Da autoria do eurodeputado é ainda a publicação “Pela Nossa Terra - Trás-os-Montes 2017”, uma obra desenvolvida nos moldes da edição dedicada ao Minho, mas dedicada aos distritos de Bragança e Vila Real, que será apresentada no próximo dia 24, em Vimioso.





Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários