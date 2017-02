Escola de Educação Rodoviária de Braga já formou mais de 143 mil alunos

Inaugurada há 16 anos, pela Escola de Educação Rodoviária de Braga passaram até agora 143.388.377 alunos das escolas de Braga e concelhos vizinhos, acompanhados por 6064 professores. O aniversário deste equipamento municipal vai ser assinalado quinta-feira, às 10 horas, com uma palestra intitulada ‘O Risco Rodoviário - Um Novo Paradigma’, que será conduzida por Mário Alves, presidente da assembleia geral da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M). A sessão decorre nas instalações da escola.



Todos os anos a Escola de Educação Rodoviária de Braga recebe nas suas instalações crianças das escolas públicas e privadas do concelho de Braga e concelhos vizinhos, onde são debatidas as regras e normas de como as crianças devem circular na via pública, a parte teórica e prática, onde as crianças são convidadas a explorar a pista de trânsito, por forma a aplicarem as regras aprendidas na parte teór ica e experienciar o que é ser condutor, recorrendo ao uso de bicicletas e quadriciclos.



No programa de actividades proposto para este ano de 2017, está previsto alargar o leque de actividades desta Escola, possibilitando o uso da mesma por parte de toda a comunidade em geral, onde crianças acompanhadas por seus pais possam explorar este espaço de forma lúdica tendo como pano de fundo, a prevenção rodoviária. A primeira actividade nesse sentido, com data a estabelecer, pretende ensinar as crianças a usar a bicicleta.



“A Escola de Educação Rodoviária pretende ser um membro activo na construção de um novo paradigma em prevenção rodoviária e mobilidade para Braga, no combate ao número de sinistros no concelho, por isso, aposta na formação das crianças, os futuros condutores de amanhã, para que o trabalho de sensibilização dê os seus frutos”, refere a autarquia bracarense em comunicado.

