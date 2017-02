Jimmy P associa-se a projecto contra Violência no Namoro

Capacitar e dotar os jovens com ferramentas de diagnóstico e de prevenção de comportamentos agressivos nas relações de namoro, dos próprios e/ou dos seus pares é o principal objectivo do projecto pedagógico de combate à Violência no Namoro ‘Amar-te e Respeitar-te’, apresentado ontem em Braga.



Para chegar aos mais novos, o projecto pedagógico desenvolvido pela Betweien preparou um livro desenvolvido em co-autoria com um dos músicos de referência dos jovens portugueses: Jimmy P.

Assim, além do livro, o projecto ‘Amar-te e Respeitar-te’ compreende também temas originais, musicados pelo Jimmy P, e uma peça de teatro, que é a adaptação das histórias do livro ao teatro, direccionado aos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário e que pode ser apresentado pelas mais diversas organizações educativas, que trabalhem com este público, em diferentes modelos de apresentação.



São três as histórias apresentadas no manual, ficcionadas sobre casos de violência no namoro: a realidade percepcionada pela vítima masculina, com a história ‘Os homens não choram!’, a realidade percepcionada pela vítima feminina, com o caso ‘Quanto mais me bates…’, e a realidade de uma relação de namoro vivida (não só, mas também) no mundo virtual, com a história ‘Todos os dias da nossa vida real e virtual!’.



No final de cada história surge um capítulo com ‘Dicas e Conselhos’, em que são explorados uma diversidade tópicos relacionados com a Violência no Namoro, como, por exemplo, os diferentes tipos de violência no namoro, o que é uma relação de namoro saudável, que comportamentos adoptar para prevenir a violência na realidade virtual ou quais os procedimentos para pedir ajuda ou efectuar uma denúncia, entre outros.



Em cada capítulo é também disponibilizada a letra das músicas que o Jimmy P compôs para o projecto: ‘Ficar bem’, ‘Quando dá errado’ ou ‘Como tu’.

Perante uma plateia de alunos da Escola Secundária de Maximinos e da Escola Profissional Europeia, Narciso Moreira, coordenador de projectos da empresa Betweien referiu que o objectivo é levar este projecto às escolas para “sensibilizar os alunos para este flagelo”.



Motivado pela responsabilidade e intervenção social, que o caracterizam, Jimmy P revelou que os problemas relacionados com as relações são questões partilhadas muitas vezes pelos seus fãs, dado a proximidade que mantém com o seu público. “Fazia todo o sentido participar neste projecto. Esta participação permitiu-me também aprofundar o meu conhecimento sobre algumas coisas que não tinha conhecimento”, referiu o artista.



“O que se pretende é que vocês recebem esta informação, seja através do livro, da música ou do teatro, que a façam perpetuar , usando-a de forma construtiva”, prosseguiu o músico.

Presente nesta sessão, o presidente da União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade diz que o executivo se associou a este projecto com o propósito de levar os jovens a alterarem alguns dos paradigmas relativamente a comportamentos vividos no namoro.



“Há muitas formas de demonstrar os nossos sentimentos mas, acima de tudo, temos de respeitar o outro lado. Costumamos dizer que a nossa liberdade acaba quando começa a do outro. No amor, no namoro é a mesma coisa. Todos temos direito ao nosso espaço, à nossa personalidade. Ninguém se deve anular por causa de outro. Quando gostamos de alguém gostámos dos seus defeitos e das suas virtudes”, referiu aos jovens presentes Luís Pedroso, elogiando esta “iniciativa excepcional”.



Em representação do Município de Braga, Francisco Mota diz que este é um projecto que coloca em cima da mesa uma das maiores problemáticas - a par do bullying - que afectam muitas das nossas comunidades académicas.

“Quem não valoriza a pessoa que são e vos condiciona nas vossas opções e decisões de vida não pode dizer que gosta muito de vocês”, refere Francisco Mota, elogiando o trabalho da empresa bracarense pelo projecto pedagógico.

