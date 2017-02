Foi ‘Dia da Rádio’ na EB2,3 Francisco Sanches

O Dia Mundial da Rádio fez-se ‘ouvir’, ontem, na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos Dr. Francisco Sanches, através da exposição ‘Os dias da rádio’ que levou à escola alguns exemplares de aparelhos antigos da colecção particular do bracarense Luís Simões.

A iniciativa foi promovida por professores e alunos do programa integrado de educação formação (PIEF) daquela escola que aproveitaram para pôr em prática alguns dos conhecimentos adquiridos na disciplina de comunicação.



Um dos docentes envolvidos na comemoração do Dia Mundial da Rádio, Eduardo Bueso, explicou que o objectivo é envolver os alunos e promover a interacção com a comunidade, neste caso através de Luís Simões. “Tento sempre que os alunos se envolvam e façam trabalho de campo, participando também na Rádio” reforça Eduardo Bueso.



Os alunos tiveram que pesquisar sobre o coleccionador de rádios antigos e preparar a entrevista, aplicando os conhecimentos adquiridos.

O resultado é uma exposição que pode ser apreciada por toda a comunidade educativa até ao próximo dia 20 e que integra cerca de duas dezenas de rádios antigos da colecção de Luís Simões.

O coleccionador estev e ontem à conversa com os alunos numa entrevista conduzida pelos alunos e que vai ser transmitida este sábado na Rádio Francisco Sanches.



Raúl Ferreira é um dos alunos que colaborou na entrevista e reconhece que “foi interessante conhecer alguns rádios antigos” e ficou a saber que Luís Simões já tem perto de dois mil aparelhos na sua colecção.

A entrevista, por seu turno, permitiu pôr em prática alguns conhecimentos, abrindo caminho para o futuro, já que Raúl Ferreira gosta de rádio e gostaria, um dia, de trabalhar nesta área.

A exposição abarca ainda um conjunto de livros da colecção do professor da EB 2,3 Dr. Francisco Sanches, Pedro Teles, alguns com mais de 100 anos.



Rádio-amador confesso, Pedro Teles partilhou com os alunos e com a comunidade educativa, através de alguns livros da sua colecção, um pouco dos seus conhecimentos, mas sobretudo o seu gosto pela rádio.

Outro professor da escola, Francisco Machado, elaborou o cartaz da exposição.

Para os alunos, faz sentido celebrar o Dia Mundial da Rádio. Rogério Rocha, por exemplo, assume que “a rádio faz parte do dia-a-dia das pessoas, quando vão no carro e até mesmo no telemóvel”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas