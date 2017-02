Chefs erguem bandeira da cozinha tradicional

“Não podemos deixar morrer a nossa gastronomia, sob pena de perdermos a nossa portugalidade e originalidade”. O apelo deixado ontem, em Barcelos, pelo Chef de cozinha, Hernani Ermida, à margem do I Fórum de Restauração, promovido pelo polo de Barcelos da Escola Profissional Profitecla que decorreu no auditório da câmara municipal.



“Não podemos deixar que nenhum profissional, seja nacional ou estrangeiro, venha castrar os nossos hábitos alimentares. Enquanto defensor da cozinha tradicional portuguesa não me posso calar. Não posso admitir que um profissional apresente um prato tradicional português de um modo irreconhecível. Isso não pode acontecer. Os nossos produtos são únicos”, frisou Hernani Ermida, realçando a riqueza gastronómica da Região d’Entre Douro e Minho que começa agora a descobrir.



“É nestas regiões onde está a base e origem da cozinha trad icional portuguesa, não é nos centros centros urbanos como Porto ou Lisboa. Esta zona é riquíssima. É daqui que partem os grandes profissionais. Encontro em todo o mundo grandes chefes que na maioria são todos minhotos”.



Inspirado na sua história de visa, o Chef Hernani Ermida deixou aos jovens aspirantes a chefs e profissionais de mesa e bar uma mensagem de esperança, mas de muita resiliência porque “esta é uma profissão dura, de muita entrega e sacrifício. Os primeiros tempos não são fáceis, se são apaixonados pela cozinha, pelas mesas ou pelo bar devem ser persistentes, humildes e estarem atentos às oportunidades”. Uma opinião partilhada pelo Chef José Vinagre que defende os valores da humildade no longo caminho que têm pela frente.



O curso de restauração está presente nos nove pólos da Escola Profissional Profitecla e a taxa de empregabilidade situa-se nos 80 por cento.

