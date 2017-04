AF Braga: Arões e Brito no braço-de-ferro pela liderança no campeonato

A jornada 29 do Campeonato da Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga reserva um duelo “quente” e que pode ser determinante para a discussão do campeão na prova. O Arões, líder com 57 pontos, recebe o Brito, actual segundo classificado com menos cinco pontos. A equipa fafense, sob o comando de Eduardo Pereira, tem a vantagem de jogar em casa e goza do conforto de ter uma maior margem em relação ao seu adversário. Já a equipa do Brito, liderada por João Salgueiro, está em franca recuperação na tabela e joga todos os trunfos nesta partida, sob a expectativa de ainda chegar ao título, um desejo reforçado pelo presidente do clube vimaranense durante a semana. O jogo está agendado para as 16 horas e será arbitrado por Ricardo Fereira.



Todos os jogos desta jornada disputam-se esta tarde, com destaque ainda para os clubes que tentam fugir aos últimos lugares da tabela. O Sezedelo vem de um empate em Amares e hoje mede forças com o Terras de Bouro, no seu campo. Já o São Paio d’Arcos parte com a moral em alta para o jogo com o Vila Chã, depois do triunfo na jornada do último fim-de-semana.



Os jogos da Pró-Nacional agendados para esta tarde têm início às 16 horas e foram nomeados os seguintes árbitros:



Joane - Amares

José Santos Silva



Serzedelo - T. Bouro

Jorge Manuel Ribeiro



SP d’Arcos - Vila Chã

Joel Dias



Marinhas-M.ª da Fonte

Tiago Ribeiro



Vieira - St.ª Eulália

João Barbosa Silva



Esposende - Taipas

Cristiano Araújo



Porto d’Ave - Forjães

Tiago Castro



Ninense - St.ª Maria

Carlos Pizarro



Arões - Brito

Ricardo Ferreira

