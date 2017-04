Arcos de Valdevez: Câmara Municipal projeta parque infantil para Soajo

A pensar nos residentes e em quem nos visita, a Câmara Municipal aprovou a construção de um Parque Infantil no parque da Feira de Soajo, pelo valor estimado de 17.430,00 euros.



O Soajo, por estar inserido no Parque Nacional Peneda Gerês, por causa das suas gentes, da eira comunitária dos espigueiros, monumento nacional, e da boa gastronomia, é um ponto de referência para quem nos visita, e este equipamento contribuirá, para além de vir a potenciar a escola primária e pré-primária, dada a sua proximidade, criar áreas de recreio e lazer para os turistas.



Com esta intervenção, pretende-se promover a extensão funcional do “parque da feira” a parque infantil, com recurso à requalificação parcial desta zona, dotando-a de adequadas condições função de “recreio” e subjacente a este tipo de equipamentos, bem como potenciar e valorizar a zona e envolvente próxima e cumulativamente, aumentar a oferta à população.



Os equipamentos do parque infantil estão projetados para serem utilizados por crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 14 anos.



