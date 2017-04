Vila Nova de Cerveira: Intervenção na envolvente da Escola Básica e Secundária prestes a iniciar

Até ao final do mês de abril arrancam as obras de requalificação da envolvente da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira. A previsão foi avançada pelo autarca cerveirense, Fernando Nogueira, esta quarta-feira, em reunião camarária, após adjudicação dos trabalhos. A execução tem um prazo de 90 dias.



Submetida ao ‘Aviso NORTE-16-2016-16 da Reabilitação Urbana’ com um preço base de 230 mil euros, esta obra visa garantir condições de comodidade e segurança aos seus utilizadores, através da organização de todo aquele espaço, conferindo-lhe o máximo de funcionalidade, sem comprometer o seu enquadramento e equilíbrio entre a parte edificada e a envolvente natural e dotá-lo de todas as infraest ruturas necessárias ao seu correto e eficiente funcionamento.



Atenta às várias condicionantes e realidades existentes, nomeadamente a proximidade da EN 13, a existência da EM 516 e da Escola EB 2,3/ S de Vila Nova de Cerveira, a área a intervencionar corresponde a uma zona de grande fluxo diário pela presença do principal estabelecimento de ensino do concelho, mas também dos edifícios de comércio e de um elevado número de habitações.



Esta operação integra uma candidatura mais abrangente de Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila dividida em três fases (duas já executadas), num investimento total de cerca de meio milhão de euros, com uma comparticipação do FEDER de 300 mil euros.





