Caldeira Cabral nas Jornadas de Economia e Gestão da UMinho

Ministro da Economia encerra o evento na quarta-feira, pelas 17h00, em Braga



A primeira edição das EcoGest - Jornadas de Economia e Gestão da Universidade do Minho realiza-se na próxima terça e quarta-feira, dias 18 e 19, no auditório B1 do campus de Gualtar, em Braga. A iniciativa tem entrada livre e é organizada pelo Núcleo de Alunos de Economia (NAECUM) e pela Associação de Estudantes de Gestão (ADEGE), com o apoio da Escola de Economia e Gestão (EEG) da UMinho.



A sessão de abertura é às 9h00, pelo vice-presidente da EEG, Artur Rodrigues. Às 10h45, os jornalistas Júlio Magalhães (Porto Canal), Lionídio Paulo Ferreira (Diário de Notícias) e Anabela Campos (Expresso) debatem o reflexo da política internacional nas economias europeias. O debate “Percurso de salto alto” reúne, às 14h00, Ângela Brandão (Primavera), Diana Monteiro (StartUp Braga) e Teresa Soares (McDonalds Braga). Após uma pausa, decorre a tertúlia “Snapshat case study: os perigos da bolsa na era digital”, com Rui Olo (ActivoBank), Tiago Cerqueira (Vitamina), Tiago Pinheiro (ActivTrades) e Nelson Areal (EEG).



Secretário de Estado da Indústria debate com três autarcas



O programa de quarta-feira arranca às 9h00 com “O futuro do mercado de trabalho” a ser perspetivado por António Murta (Pathena), Miguel Portela (EEG) e Fernando Alexandre (pró-reitor da UMinho). Seguem-se speed interviews, um business cocktail e, às 11h15, o debate “Daqui fala a experiência”, envolvendo Paulo Marques Pereira (Grupo José Pimenta Marques), Pedro Cunha (Navarra) e Fernando Alexandre (UMinho).



De tarde, às 14h30, o painel “Captação de investimento pelas autarquias” junta o secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, e os presidentes dos municípios de Braga, Guimarães e Póvoa de Lanhoso, respetivamente Ricardo Rio, Domingos Bragança e Manuel Baptista. A sessão de encerramento conta, às 17h00, com o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.



