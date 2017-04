Turistas enchem as ruas e dão outros sotaques à cidade

Por estes dias, Braga ganha outro(s) sotaque(s) com a afluência de turistas que chegam atraídos pelo ‘cartaz’ da Semana Santa, mas sobretudo pela história e património desta ‘Bracara Augusta’, tudo ‘temperado’ pelo bom tempo e pela gastronomia local.

Não são necessárias estatísticas oficiais, basta percorrer as ruas da cidade para se cruzar com visitantes de diferentes nacionalidades, mas sobretudo espanhóis, italianos, alemães e brasileiros.

À porta da Sé Catedral, encontramos um grupo de alemães, 40 ao todo, que passou ontem por Braga como ponto de uma visita que abarca várias cidades de Portugal e que se estende por sete dias. Em Braga, ficam só por três horas, revela a guia, Fernanda Alegria, depois de uma visita pelo casco histórico que abarcou edifícios como ‘A Brasileira’.

Outro destino do grupo alemão em Braga é o Bom Jesus, aponta Fernanda Alegria.

José e Lorena, oriundos de Gijón, da região espanhola das Astúrias, vieram de comboio do Porto para passar o dia em Braga que visitaram pela primeira vez, nas primeiras férias em Portugal.

No roteiro da sua visita, o casal espanhol trouxe as muitas igrejas que caracterizam Braga, mas também o casco histórico e o Bom Jesus.

Já para o casal galego Júlia e Manoel, não foi a primeira vez que vieram a Braga, mas até agora foi sempre de passagem para fazer compras na loja da ‘Ikea’.

Desde os tempos de solteiros que o agora casal, residente em Vigo, gosta e visita Portugal, mas nunca tinha parado para visitar a cidade de Braga. Ontem foi o dia, numas horas que prolongaram para ir também a Guimarães e ao Porto.

Sobre o que mais gostou, o casal galego não tem dúvidas em apontar o casco histórico e a Sé Catedral. Manoel mostra-se surpreendido pela positiva: “não esperava que houvesse um pouco de tudo” confessa.

No interior do Posto de Turismo de Braga, Júlia ainda pergunta pelas procissões que já passaram e que terminam com a do ‘Enterro do Senhor’ na noite de sexta-feira, numa cidade que se prepara para a saída dos compassos pascais, durante o dia de hoje e amanhã.

O programa da Semana Santa é pergunta recorrente de quem se dirige ao Turismo. A maioria das pessoas que ontem por lá passou queria saber se ainda há procissões para ver em Braga e muitas ficaram surpreendidas por saber que restava apenas a vigília pascal e procissão da Resurreição, própria do Rito Bracarense que ontem se cumpriu no interior da Sé Catedral.

Ao longo de toda a semana, foram muitos os que se dirigiram ao Posto de Turismo para saber das procissões, dos horários e dos percursos, mas também do programa cultural.

