Braga promove-se na Bulgária e cativa leste da Europa

O Município de Braga participou na XIV edição da Exposição Internacional de Turismo de Veliko Tarnovo, um dos certames turísticos mais importantes da Bulgária.

A iniciativa, inserida no âmbiro da geminação com a cidade búlgara, constitui mais “uma excelente oportunidade para Braga promover o que tem de melhor e, ao mesmo tempo, convidar os búlgaros e todos os países ali representados a descobrir e a deixar-se encantar pela nossa cidade”, referiu António Barroso, que participou no certame em representação do Município de Braga.

Contando com a presença de mais de 30 países, a exposição foi inaugurada pela ministra búgara do Turismo, Stella Baltova.

A organização disponibilizou ao Município um stand para promoção, onde se destacou toda a riqueza turística do concelho, com especial ênfase para os grandes eventos, gastronomia, património, comércio e para as várias iniciativas desportivas e culturais, assim como os múltiplos equipamentos que Braga possui para acolher quem nos visita.

Durante o certame realizou-se também uma conferência de apresentação de Braga, denominada ‘Welcome to Braga, Portugal’, que suscitou muita curiosidade por parte dos presentes, em especial de jornalistas e bloggers.

“O turismo cultural é um dos eixos de promoção que queremos estreitar com Veliko Tarnovo, através de acções de promoção mútua. Veliko Tarnovo é dos locais mais visitados da Bulgária e entendemos que conseguiremos promover-nos em conjunto, nos nossos países, nas nossas plataformas e acções de promoção, mas também junto de quem nos visita. Outras iniciativas estão na forja para que intercâmbios de diversa natureza continuem a ser estimulados entre as nossas comunidades”, referiu António Barroso, do gabinete de apoio à presidência.

Com uma média de 20 mil visitantes, a Exposição Internacional de Turismo de Veliko Tarnovo contou com a participação de 70 expositores - representantes de embaixadas, municípios, operadores turísticos, agentes de turismo, representantes de arte e artesanatoe um número considerável de jornalistas.



