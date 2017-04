UMinho abre candidaturas para ‘Município do Ano’

A Universidade do Minho está a aceitar, através da plataforma UM-Cidades, candidaturas aos Prémios Município do Ano Portugal 2017. As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 9 de Junho deste ano.

Cada município pode apresentar um projecto implementado a partir de 2015, que tenha gerado um impacto positivo no território, na economia ou na sociedade. O projecto pode ser um evento, um produto, um serviço, um programa, uma infra-estrutura, um equipamento ou uma acção de sensibilização.

As candidaturas serão apreciadas por um júri até ao dia 30 de Junho.

O concurso é composto por nove categorias regionais (Área Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana do Porto, Região Norte, Norte menos de 20 mil habitantes, Região Centro, Centro menos de 20 mil habitantes, Alentejo , Algarve e Regiões Autónomas).

O concurso tem como finalidade reconhecer e disseminar as boas práticas de projectos dos municípios portugueses, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade. Visa também colocar na agenda o tema da territorialização do desenvolvimento, através da acção das autarquias de diferentes regiões do país.

A plataforma UM-Cidades, que tem sede no campus de Couros, em Guimarães, pretende promover de forma continuada e aprofundada a discussão da problemática das Cidades e Territórios Inteligentes e Sustentáveis, viabilizando, articulando e reforçando a cooperação científica das Unidades de Investigação da UMinho que colaboram nestas temáticas.

O município do Fundão foi o vencedor da edição do ano passado que teve 93 candidaturas.



