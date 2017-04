Alunos e professores mostram talento na Mostra de Teatro Escolar

Divulgar a arte do teatro entre os jovens alunos e enriquecer o conhecimento daqueles que apostam nesta área é o grande objectivo da IX Mostra de Teatro Es- colar do concelho de Braga que regressa já no próximo dia 24 e se prolonga até 5 de Maio.

Alunos e professores das escolas apresentam, pelo nono ano consecutivo, trabalhos dramáticos preparados por si, e pretendem que estes se tornem mais do que meros espectadores.

Durante estes dias, o palco do Auditório Vita e Theatro Circo recebem diversas peças de teatro, numa actividade organizada pelas escolas do concelho, com o apoio do pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Braga.

Os alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches são os primeiros a subir ao palco, no dia 24, pelas 11 horas, com a peça ‘A Floresta Mágica’, uma adaptação de ‘Sonho de uma noite de Verão’, da autoria de William Shakespeare.

A encenação está a cargo de Cândida Almeida e a Manuela Duarte.

A peça sobe novamente ao palco no dia 27, à mesma hora.

Ainda no dia 24, mas pelas 15 horas, no Auditório Vita, é a vez dos alunos e professores do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado apresentarem a peça ‘Um Sonho Longe Demais’, uma adaptação de ‘A Bela e o Monstro’, de Jeanne Marie Leprince Beaumont. A encenação deste trabalho dramático está a cargo de Ernestina Pinheiro, Luz Sampaio, Dina Cruz e Conceição Silva.

‘Uma Alma Dourada’ é o nome do trabalho que a comunidade Escolar do Agrupamento de Escolas Trigal Santa Maria apresentam no dia 27, pelas 15 horas, no Auditório Vita. A peça, adaptada da obra de Sophia Mello Breyner Andresen, alerta-nos para a necessidade de honrarmos a nossa palavra, caso contrário, “tudo poderá virar um caos”.

O teatro regressa ao Vita na sexta-feira, dia 27, com as peças ‘Retratos’, apresentada pelo Agrupamento de Escolas de Real e ‘O Amor de um Gato e de uma Andorinha’, do Agrupamento de Escolas de Celeirós.

Carla Cunha, Patrícia Pedro Afonso, R.M.Cruz e Wagner Kosiscks são os autores da peça ‘Retratos’ cuja encenação está a cargo de Carla Cunha e Wagner Kosisck.

Numa adaptação do conto ‘O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá’ de Jorge Amado, a peça ‘O Amor de um Gato e de uma Andorinha’, que será apresentado pelas 15 horas, é encenada por Fernanda Barroso.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas