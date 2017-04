João Pedro Freitas conquista o pódio no Youth America Grand Prix

João Pedro Freitas, aluno da Ent’Artes - Escola de Dança de Braga, arrecadou o terceiro lugar numa das maiores competições de dança do mundo: a Youth America Grand Prix, que decorreu em Nova Iorque.

João Pedro Freitas foi o único português a subir ao pódio desta competição internacional de referência a nível mundial.

“É com muito orgulho que informo que fiquei em terceiro lugar como solista na classe de pré-competitivo do Youth America Grand Prix. Obrigado a todos os que acreditaram em mim! Esta vitória é de toda a equipa da Ent’Artes - Escola de Dança”, referiu o jovem bracarense na sua página pessoal.

Foram catorze os alunos da Escola de Dança de Braga que partiram, no passado dia 4, para Nova Iorque a fim de participar na final desta competição.

A experiência permitiu aos alunos bracarenses actuarem em várias salas de Manhattan, entre 7 e 14 de Abril, culminando com a gala final no Teatro David Koch, em Lincoln Center.

A Ent’Artes foi seleccionada para a final com solos de clássico e contemporâneo, pas de deux de contemporâneo e ensembles de contemporâneo.

Para além da competição, os alunos participaram também em Masterclass onde são atribuídas bolsas de estudo para algumas das mais importantes escolas do mundo.

A escola deu os parabéns a todos os jovens participantes nesta competição, agradecendo também a todos os pais que apoiarem os seus filhos na concretização de um sonho, sem esquecer os professores que trabalharam diariamente para a concretização deste objectivo.

“Parabéns ao João Pedro Freitas ter levado tão longe o nome da nossa escola e do nosso país”, pode ler-se na página da Ent’Artes.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas