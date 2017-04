Aluno do D. Diogo na final das Olimpíadas de Informática

Rui Oliveira, aluno da turma 49 do 9.º ano, no Colégio Dom Diogo de Sousa, apurou-se para a final das Olimpíadas Nacionais da Informática, sendo o único aluno do ensino básico a classificar-se para o evento.

Durante a fase de classificação, que decorreu durante 30 horas consecutivas, os alunos tiveram de resolver quatro problemas de computação, escrevendo as suas soluções numa linguagem de programação e testando-as numa plataforma on-line concebida para o efeito.

Os alunos Tiago Pereira e Nuno Pereira, da turma do 9.º 49 também participaram tendo ficado em 44.º e 89.º lugares, respectivamente, numa competição que contou com 360 participantes de todo o país, maioritariamente alu nos do ensino secundário.

A final nacional será no dia 8 de Maio e será uma competição presencial, a realizar no Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Os alunos mais bem classificados nesta prova final poderão ser seleccionados para participar num estágio de formação sobre resolução de problemas de programação em ambiente de concursos. No fim, serão seleccionados, de entre os elementos desse grupo, em função do seu desempenho durante o estágio, para participarem, em representação de Portugal, nas Olimpíadas Internacionais de Informática de 2017 que se realizarão em Teerão, no Irão, de 28 de Julho a 4 de Agosto de 2017.



