Roteiro das Minas passou por Montalegre

autor Redacção num. de artigos 31926

O Centro Interpretativo das Minas da Borralha, em Montalegre, associou-se às comemorações da ‘Semana dos Parceiros do Roteiro das Minas’. Nesse âmbito, foram dinamizadas diversas actividades culturais, destacando-se a apresentação de um projecto de requalificação dos solos contaminados pela exploração mineira através da utilização de plantas, que está a ser desenvolvido por investigadores da Universidade Católica Portuguesa.

Esta acção foi promovida pela Direcção Geral de Energia e Geologia, em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) e o pólo museológico do Ecomuseu de Barroso, com o objectivo de promover o património mineiro e geológico ao longo do território do continente e da região autónoma dos Açores.

No auditório do Centro Interpretativo decorreu a apresentação do projecto ‘PhytoSUDOE — A fito tecnologia na remediação e requalificação dos solos contaminados pela exploração mineira - Demonstração de melhorias na biodiversidade’, que está a ser desenvolvido por investigadores da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica.

O projecto prevê a implementação de tecnologias que utilizam organismos vivos para descontaminar solos de locais c ontaminados e recuperar os ecossistemas afectados.

O objectivo é encorajar uma maior utilização destas técnicas por reguladores e proprietários, como estratégia de gestão de risco eficaz no território.

No próximo mês de Maio vão proceder à plantação de choupos e girassóis (variantes especificas utilizadas para a descontaminação) num terreno com cerca de um hectare.

O projecto tem a duração de dois anos, tempo para a avaliar a evolução e a descontaminação do solo.

Paula Castro, investigadora da Universidade Católica e responsável pelo projecto, considerou que se trata de “tecnologias sustentáveis que, no futuro, irão alavancar bastante a recuperação dos solos que é uma prioridade no nosso século”.

No final Sofia Dias, responsável pelo Centro Interpretativo das Minas da Borralha, fez balanço positivo “de um ciclo de actividades muito diversificadas e de elevado valor cultural” porque “a Borralha tem história e continua a fazer história”.

A fechar o conjunto de actividades foi, ainda, inaugurada a exposição ‘Borralha, a minha paixão!’, da autoria de Christian Sevegrand, seguida de um concerto pelo saxofonista barrosão, José Alves.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas