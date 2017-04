Orquestra e Coro Aecartes brilham em concerto de Páscoa

Amares

Paula Maia



‘Espírito Olímpico’, ‘Con Te Partiró’, ‘Hallelujah’ e ‘Estou Além’, em jeito de homenagem ao ilustre filho da terra, António Variações, foram alguns dos temas interpretados pela Orquestra Aecartes e o Coro Aeca - Associação Cultura e Artes, de Amares, no concerto de Páscoa que decorreu na passada terça-feira, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Amares.

O evento, que teve casa cheia, contou com a participação especial de três solistas: José Silveira (guitarra), Alfredo Macedo (trompa) e Telmo Sousa (voz).

Os temas interpretados receberam calorosos aplausos do público.

Numa noite em que a cultura foi evocada através da música, o jovem maestro João Ferreira Júnior, sublinhou que “uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem identidade”, endere- çando, nesse sentido, uma palavra de apreço aos pais que apostam na formação musical/cultural dos filhos, contribuindo para o progresso do concelho.

O vereador da Cultura e vice-presidente da Câmara Municipal de Amares, Isidro Araújo, subscreveu as palavras de João Ferreira Júnior, destacando a importância de “construir uma so- ciedade culturalmente instruída” e incentivando os amarenses a “consumirem” iniciativas de cariz cultural.

Promovido pela AECA - Associação Educação Cultura e Artes, o concerto contou com o apoio do Município de Amares, da Junta de Freguesia de Ferreiros Prozelo e Besteiros, dos Bombeiros Voluntários de Amares e do Agrupamento de Escolas de Amares.



