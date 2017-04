Investimento de 3,5 milhões reforça saneamento

autor Redacção num. de artigos 31926

Depois de no início do mês ter garantido 1,5 milhões de euros de financiamento comunitário para a ampliação da rede de saneamento através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)/Portugal 2020, a Câmara de Cabeceiras de Basto viu agora aprovadas mais duas candidaturas no valor de dois milhões de euros: uma destinada ao tratamento das águas residuais de Cabeceiras de Basto e Painzela e outra para a construção de uma ETAR no Arco de Baúlhe.

As candidaturas foram aprovadas também ao abrigo do POSEUR. Trata-se de dois importantes financiamentos para a realização de obras relacionadas com a melhoria e ampliação da rede de recolha de efluentes, o que conduzirá a uma melhoria da qualidade ambiental.

No que se refere à aprovação da candidatura ‘Tratamento das Águas Residuais das Freguesias de Cabeceiras de Basto (S. Nicolau) e Painzela’, as operações previstas visam, em primeira instância, a integração das águas residuais que actualmente são tratadas na ETAR de S. Nicolau na bacia de drenagem da ETAR de Refojos e a ampliação desta unidade de tratamento.

A ETAR de S. Nicolau será, entretanto, desactivada. Além da desactivação, está prevista a execução de cerca de 3,8 km de rede ao longo da EN 205, permitindo a disponibilização do serviço para mais 625 pessoas.

Prevê-se, ainda, a construção de três estações elevatórias e a remodelação da ETAR de Refojos, dotando-a de maior capacidade, o que conduzirá à redução da poluição urbana nas massas de água.

A obra tem um custo global de cerca de um milhão de euros, sendo a taxa de co-financiamento de 85%.

No que toca à candidatura ‘Construção de ETAR no limite das freguesias do Arco de Baúlhe e Basto’, a operação visa a substituição da ETAR do Arco de Baúlhe no mesmo local da actual; a construção de uma estação elevatória que fará a ligação das redes da ETAR de Alvite e da ETAR de Basto que vão ser seladas; dotar novas zonas com rede de drenagem de águas residuais para servir mais 300 habitantes, designadamente desde a Portela, Alvite, até Olela, Basto; e melhorar o nível de tratamento das mesmas.

Com a reabilitação da ETAR do Arco de Baúlhe, que é “imprescindível”, fica assegurado um adequado tratamento das águas residuais da vila do Arco de Baúlhe, o segundo maior pólo urbano do concelho, mas também de parte das freguesias de Basto, Refojos e Alvite.

Em comunicado, o município cabeceirense refere que as três redes de drenagem respeitantes às ETAR de Portela, Basto e Arco de Baúlhe estão distanciadas por escassas centenas de metros, o que facilita a sua ligação e a existência de uma rede de drenagem única. A obra tem um custo global de cerca de um milhão de euros, sendo a taxa de co-financiamento de cerca de 65%.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas