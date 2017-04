Arcos de Valdevez: Produtos tradicionais promovidos em Paris

O município dos Arcos de Valdevez marcou presença recentemente na Feira de Produtos Regionais Portugueses e da Ruralidade, que decorreu na zona de Paris (França). A feira foi realizada pela ARCOP - Associação Recreativa e Cultural dos Originários de Portugal em Nanterre, França. A autarquia arcuense levou até França os vinhos, a broa e o fumeiro, representado por 4 talhos locais e o vinho ‘Arkos’.

O presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves, manifestou o o orgulho sentido em poder contactar com a comunidade emigrante e agradeceu à ARCOP pela 'excelente' organização da feira e pela forma como foi recebido.

O au tarca arcuense deixou ainda uma palavra de agradecimento aos emigrantes portugueses de uma forma geral, e aos arcuenses em particular, pela forma como acederam ao ‘stand’ de Arcos de Valdevez, contribuindo para o sucesso da presença do grupo e das boas vendas. A feira teve como finalidade dar a conhecer à comunidade de emigrantes os produtos tradicionais, a gastronomia e a cultura característica das gentes do concelho arcuense. O evento contou com a presença de largas centenas de visitantes entre os dias 7 e 9 deste mês Durante a visita a Nanterre, o edil dos Arcos de Valdevez participou também na Festa da Casa dos Arcos em Paris.



