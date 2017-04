Rotunda embelezada com motivo alusivo à união entre Monção e Salvaterra de Miño

A rotunda da Avenida da Galiza, junto ao Rio Park, está a ser embelezada com um motivo alusivo à Eurocidade Monção - Salvaterra de Miño, perpetuando, desta forma, a cooperação territorial, cultural, desportiva e social entre os dois municípios ribeirinhos unidos pelo rio Minho.



Tratando-se de uma zona de grande sensibilidade paisagística e funcional devido à função que desempenha na organização do movimento automóvel, a estrutura em execução pretende assumir- se como um elemento identificativo da Eurocidade Monção - Salvaterra de Miño, enquadrando-se na funcionalidade original da rotunda.



Na concepção, foi pensada uma imagem em semicírculo, virada a Salvaterra de Miño, acolhendo quem vem da ponte internacional, revestindo o volume com pastilha cerâmica vidrada em cor azul, encimada por uma peça em aço corten com iluminação embutida.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Monção ***

