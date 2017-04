António Zambujo no Teatro Cinema de Fafe

No próximo dia 22 de Abril, o músico António Zambujo regressa a Fafe para um concerto muito especial, onde vai apresentar o seu novo trabalho ‘Até Pensei Que Fosse Minha’.



Este novo álbum é uma homenagem em forma de disco exclusivamente composto por canções de Chico Buarque e gravado no Brasil sob a alçada do próprio mestre, que chega a colaborar num dos temas, ‘Joana Francesa’.



O álbum é agora apresentado ao vivo em Portugal, após a estreia deste espectáculo no Brasil, com concertos em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.



António Zambujo é um dos nomes incontornáveis da música portuguesa actual. Soube construir uma identidade própria que lhe tem valido o reconhecimento tanto do público como da crítica, somando salas esgotadas dentro e fora de Portugal e vários prémios.

Traça um peregrino equilíbrio entre dois mundos, dois estilos de música tão portugueses, ambos Património Imaterial da Humanidade: o Fado e o Cante Alentejano.



Adicionalmente, a pulsação da música de Zambujo deixa perceber ainda uma frequência marcada pelo ritmo da Música Popular Brasileira, que tem sido progressivamente assumida ao longo dos seis discos que já editou e que está particularmente presente no novo álbum.



O concerto tem início marcado para as 21h30 e os bilhetes estão à venda na Loja Interactiva de Turismo de Fafe, a partir de quinta-feira.



