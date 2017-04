Braga e Santa Fé assinam acordo de geminação

Foi assinado hoje, dia 17 de Abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o acordo de geminação entre Braga e a Cidade de Santa Fé, da Argentina.



Nesta cerimónia o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, esteve acompanhado pelo Intendente de Santa Fé, Jose António Corral, e pelo Representante da Embaixada da Argentina em Portugal, Ministro Horacio Palacio.

Na ocasião, o Edil sublinhou os laços de cooperação estabelecidos com Cidades de diversos países ibero-americanos, em resultado da Capital Ibero-americana da Juventude 2016, e enalteceu esta oportunidade de realizar um acordo de geminação com Santa Fé.



“Trata-se de uma Cidade com enorme valia histórica e um peso monumental e dinamismo significativos, pelo que foi com naturalidade que aceitamos este repto e, partir daqui, estabelecer diversos laços de colaboração”, afirmou, realçando as parecerias que podem ser desenvolvidos do ponto de vista económico, turístico, social, cultural e académico.



Já Jose António Corral mostrou-se ´entusiasmado´ com as portas que este trabalho conjunto pode abrir. “Estamos focados nos jovens e por isso consideramos este acordo especialmente motivante. Tentamos promover a inclusão social dos adolescentes e dar-lhes ferramentas para os preparar para os desafios do mundo, tornando-os empreendedores. Promovendo igualmente uma política de intercâmbio de estudantes, docentes e investigadores, já que temos importantes Universidades e estamos avançadas em áreas de vanguarda como a ciência e tecnologia”, disse, realçando que Braga tem ´características similares´ com Santa Fé que podem tornar esta parceria especialmente frutífera.



