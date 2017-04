Memória de António Rito foi lembrada com um conjunto de acções em Montalegre

A Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes - com o apoio da União das Freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide e município de Montalegre - prestou homenagem a um 'filho da terra'. A memória de António Rito foi lembrada com um conjunto de acções, entre elas, a inauguração de um espaço cultural com o nome do homenageado.



'Foi uma homenagem mais do que merecida e só peca por tardia. Um homem que deu muito a esta terra e que muito pouca gente se presta a fazê-lo como ele fez, voluntariament e, graciosamente e com grande capacidade de liderança. O seu nome ficou associado a um conjunto de investimentos na área da cultura. Um homem do povo que conseguiu dinamizar a população e transmitiu aos seus filhos esse espirito, é digno de registo. É um homem grande e digno de todas as honras por parte da população de Vilar de Perdizes. É sempre tempo de se fazer justiça e mostrar reconhecimento. O que hoje se fez enaltece e qualifica o ser humano', disse o presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves.

