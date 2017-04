Tibães Fashion: Casting procura jovens para dar alma a colecções

Promover a ligação dos jovens criadores com a indústria, divulgando e potenciando as suas criações, o Tibães Fashion anunciou para o próximo sábado a data do casting de modelos para a VI edição. Sob o tema ‘Have Soul’, procura-se revelar os jovens que darão alma às colecções de designers prestigiados e jovens criadores.



O casting decorrerá no Palácio do Raio entre as 10 e as 13 horas e as 15 e as 19 horas. O júri, composto por três elementos, recebe, além da directora do Tibães Fashion, Helena Silva, Carlos Teixeira, fotógrafo de moda, e Celso Viana, modelo profissional, ambos com carreiras internacionais.

O casting destina-se a manequins masculinos e femininos que tenham idade igual ou superior a 15 anos.



Os manequins com idade inferior a 18 anos devem ser acompanhados por um responsável. Os modelos, iniciantes ou aspirantes, não necessitam de fazer inscrição prévia. Tir adas as medidas e feito o registo fotográfico, apresentar-se-ão ao júri mediante a ordem de chegada.

O mini teste de desfile irá avaliar os candidatos em quesitos como postura, orientação e atitude. Os nomes dos seleccionados serão anunciados posteriormente através da página oficial de facebook do Tibães Fashion. As manequins femininas devem apresentar-se com um par de sapatos de salto.



Sendo fiel à visão integral do que é ser um modelo, o Tibães Fashion proporcionará aos seleccionados algumas acções de formação sobre beleza, comportamento e passerelle.

Realizado no Mosteiro de S. Martinho de Tibães, o Tibães Fashion vai já para VI edição em 2017, contando já com cinco edições de sucesso.

Este festival é considerado por nomes influentes da indústria como o terceiro maior evento de moda Portugal, tendo dado a oportunidade a dezenas de jovens de se apresentarem ao mundo da moda, quer como designers quer como modelos.

