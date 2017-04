Menos acidentes no Minho durante ‘Operação Páscoa’

A 'Operação Páscoa 2017' da GNR saldou-se por cerca de meia centena de acidentes e 18 feridos leves nas estradas do distrito de Braga.

No distrito de Viana do Castelo, nos quatro dias da operação, a GNR registou 37 acidentes e 9 feridos, também leves.

A nível nacional, a GNR registou 708 acidentes que provocaram quatro mortos, segundo da dos provisórios divulgados por esta força de segurança.



De acordo com fonte da GNR, os números indicavam ontem que houve menos 150 acidentes do que na Operação Páscoa 2016 e mais um morto.

A mesma fonte indicou que foram ainda registados 27 feridos graves, mais seis do que na Operação Páscoa de 2016, e 234 feridos leves (menos 48).

