Montalegre homenageia António Rito

A Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes - com o apoio da União das Freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide e município de Montalegre - prestou homenagem a um “filho da terra”. A memória de António Rito foi lembrada com um conjunto de acções, entre elas, a inauguração de um espaço cultural com o nome do homenageado.



Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalegre, assinala que esta “foi uma homenagem mais do que merecida e só peca por tardia. Um homem que deu muito a esta terra e que muito pouca gente se presta a fazê-lo como ele fez, voluntariamente, graciosamente e com grande capacidade de liderança”.



O autarca destaca que “o seu nome ficou assoc iado a um conjunto de investimentos na área da cultura. Um homem do povo que conseguiu dinamizar a população e transmitiu aos seus filhos esse espírito, é digno de registo. É um homem grande e digno de todas as honras por parte da população de Vilar de Perdizes. É sempre tempo de se fazer justiça e mostrar reconhecimento. O que hoje se fez enaltece e qualifica o ser humano”.



Deolinda Silva, presidente da Associação de Defesa do Património de Vilar de Perdizes, sublinha, por seu lado, que esta homenagem “correu muito bem”. “Propus esta iniciativa na assembleia de freguesia porque achei que se justificava. Devemos homenagear as pessoas da nossa terra que se destacam e esta já devia ter sido”.

