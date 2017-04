‘Tecer a prevenção’ junto dos mais novos

autor Redacção num. de artigos 31940

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Celorico de Basto apresentou o projecto’Tecer a Prevenção’. “A apresentação deste projecto demonstra o empenho desta entidade em estar mais próxima da população, com uma comunicação mais abrangente desenvolvida em estreita parceria com as entidades de 1.ª linha consciencializando um maior número de pessoas para uma temática tão importante”, realçou o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva.



Na sessão de apresentação, que contou também com o presidente da comissão nacional, Joaquim Mota e Silva salientou a importância daquela entidade que “faz um trabalho meticuloso, bem estruturado, baseado na discrição e na seriedade, que zela, em primeiro plano, pelo bem-estar das crianças, para que cresçam saudáveis em ambiente familiar”.



No mesmo sentido, Nélida Mota Campos, presidente da CPCJ de Celorico de Basto, fez o retrato da CPCJ local, que conta com 13 anos de existência, com uma apresentação breve, indo de encontro ao projecto apresentado neste fórum de participação diversificada mas, sobretudo, com profissionais cujas funções contemplam a investigação e/ou intervenção com crianças e jovens, muitas vezes em risco ou perigo e suas famílias, “procurando assim colocar a criança como sujeito de direitos, dando-lhe centralidade no sistema de promoção e proteção.”



O presidente da Comissão Nacional, juiz conselheiro Armando Leandro, felicitou a CPCJ pelo trabalho desenvolvido, mostrando-se positivamente agradado com os objectivos e as responsabilidades inerentes ao projecto. “Esta comissão veio mostrar que é momento de presente com um sentido enorme de futuro, visível com esta ideia clara de que sem qualidade na infância não teremos qualidade humana”, frisou Armando Leandro, destacando a forma “brilhante como esta comissão compreendeu a necessidade de crescer com a criança”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas