António Pedro Peixoto à conversa com 0s adeptos no pavilhão do ABC

António Pedro Peixoto está no terreno para promover as suas ideias de futuro para o SC Braga, tendo em vista as eleições agendadas para o dia 27 de Maio. Esta terça-feira será recebido nas instalações do ABC de Braga, de forma a prestar os esclarecimentos necessários aos braguistas e adeptos desta zona, e dar a conhecer as medidas e a lista da candidatura à Presidência do Sporting Clube de Braga, com o lema 'Nós Somos Braga'.



