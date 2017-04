Encontros de Cinema de Viana celebrado através da música

Nos XVII Encontros de Cinema de Viana o cinema é também celebrado através da música, com dois concertos muito especiais que incluem a manipulação de imagens em tempo real, em jeito de performance.



No dia 4 de Maio, quinta-feira, às 21:30 Paulo Furtado, aka The Lengendary Tiger Man, sobe ao palco do Teatro Municipal Sá de Miranda para apresentar o espetáculo “How to become nothing”. Fruto de uma viagem através do deserto da Califórnia, Paulo Furtado juntou-se à fotógrafa Rita Lino e ao realizador Pedro Maia para percorrerem o caminho de “um homem que, mais do que desaparecer, pretende chegar a nada”, assim se pode ler na descrição da obra. Enquanto The Legendary Tiger Man interpreta ao vivo a música do filme-concerto, Pedro Maia manipula as imagens em tempo real durante os 70 minutos de duração da performance, cruzando sons e imagens.



Já no dia 6 de Maio, sábado às 00h00 horas, no mesmo palco, o coletivo Nan Collider propõe uma viagem sonora e visual ao espaço, partindo do planeta Terra, viajando até à Lua, passando pelo espaço e terminando numa espécie de buraco negro. Através de algoritmos de programação, os artistas exploram um conceito matemático impossível de calcular, utilizando imagens e sons do espaço. O coletivo Nan Colider é composto por João Martinho Moura, investigador, media artist e criador de música e interfaces digitais, e António Rafael, compositor, músico e membro da banda Mão Morta. Também neste concerto os conteúdos sonoros e visuais serão manipulados em tempo real, pelos autores, a partir do palco.



Ambos os concertos são apresentados no âmbito dos XVII Encontros de Cinema de Viana, que se realizam de 2 a 7 de Maio, em Viana do Castelo.

