Escola de Psicologia da UMinho celebra oitavo aniversário

autor Redacção num. de artigos 31944

A Escola de Psicologia (EPsi) da Universidade do Minho comemora o seu 8º aniversário esta quarta-feira, dia 19, às 15h00, no seu anfiteatro multimédia, situado no campus de Gualtar, em Braga. A sessão de abertura conta com as intervenções do reitor António M. Cunha e do presidente desta Escola, Paulo Machado.



O programa inclui a partir das 16h00 a palestra “Crescer em contextos de pobreza e exclusão social: investigação, intervenção e políticas sociais”, a cargo da professora catedrática Isabel Soares (EPsi) e uma mesa redonda dedicada à internacionalização do ensino e da investigação, com ex-alunos com percursos de sucesso. Prevê-se ainda uma homenagem ao professor da UMinho José Cruz, pelo seu percurso académico no âmbito da Psicologia do Desporto, a entrega das cartas de curso aos finalistas e a atribuição de prémios a estudantes e docentes que se destacaram ao longo do último ano. Serão distinguidos os professores Iolanda Ribeiro (Prémio Interação com a Sociedade), Ana Paula Soares (Prémio Ensino) e Isabel Soares (Prémio Investigação).



Associação de Psicologia da UMinho é inaugurada em Guimarães



A anteceder a cerimónia solene, está agendada para as 11h00 a inauguração das instalações da Associação de Psicologia da UMinho, na antiga estação de comboios de Guimar ães, na avenida D. João IV, pelo reitor António M. Cunha, pelo autarca vimaranense, Domingos Bragança, e pela vereadora bracarense Sameiro Araújo. “Pretende-se com a abertura deste espaço tornar mais acessíveis aos habitantes da região serviços especializados de psicologia de elevada qualidade e de base científica demostrada”, explica a presidência da Escola. Esta associação resulta de uma parceria entre a UMinho, através da EPsi e dos Serviços de Ação Social, e as câmaras municipais de Braga e Guimarães. A EPsi é a mais nova das 11 unidades orgânicas de ensino e investigação da UMinho, criada após a extinção do Instituto de Educação e Psicologia em 2009. Tem dois departamentos - de Psicologia Básica e de Psicologia Aplicada - e o Centro de Investigação em Psicologia, classificado como “Excelente” na recente avaliação promovida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e considerado um dos 15 melhores centros de investigação nacionais. A EPsi foi, também, a instituição de ensino superior portuguesa com maior produtividade, qualidade científica, impacto e colaboração internacional no domínio da Psicologia, segundo o Ranking Ibero-americano de Psicologia, que avaliou 902 academias de 30 países no período 2005/09. A Escola conta com 35 docentes e investigadores e cerca de 600 alunos inscritos nos vários cursos.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários