Póvoa de Lanhoso é o concelho mais empreendedor do Norte

Segundo os dados mensais do Instituto Nacional de Estatística, relativos à criação e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas, no norte do país, a Póvoa de Lanhoso é o concelho mais empreendedor, com 18 empresas criadas por cada 10 mil habitantes.



“O ano 2016 fica marcado pelo aumento significativo da criação de postos de trabalho, muito fruto do crescimento e instalação de empresas na Póvoa de Lanhoso. Os dois principais parques industriais estão totalmente comprometidos para projetos empresariais, destacando-se as novas empresas em Mirão e o crescimento exponencial da Prozis”, refere o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.



Manuel Baptista sublinha ainda a aprovação, no ano passado, de um projeto pioneiro a nível mundial na área da energia fotovoltaica, num investimento total de cerca de 24 milhões de euros. “A Autarquia intermediou junto do Governo e do Portugal 2020 no sentido de trazermos para o nosso concelho o projeto Solar Transparency, que para além dos valores envolvidos irá criar centenas de postos de trabalho. Isto mostra o quanto estamos empenhados em atrair o máximo de investimento possível para a Póvoa de Lanhoso”, refere o Presidente da Câmara Municipal. Este trabalho da autarquia passa ainda pela criação de medidas fiscais e administrativas apelativas à fixação de empresas.



Só o Gabinete de Promoção de Desenvolvimento Económico do Município da Póvoa de Lanhoso apoiou a criação de 13 novas empresas no concelho, em 2016. Estes projetos conseguiram financiamento de diferentes programas, num valor total de 223.802.00€.



O “Bem me Quero” é o mais recente projecto aprovado e em pleno funcionamento na Póvoa de Lanhoso. Trata-se de um centro de treino promovido por dois empreendedores Povoenses, que pretendem ser referência ao nível do treino funcional e de outras modalidades ligadas ao desporto e ao bem-estar.



“A aposta da Autarquia no apoio aos empresários e empreendedores é fundamental para fixar os nossos jovens. O maior apoio social que pode ser garantido às famílias é o acesso ao mercado de trabalho, evitando as respostas sociais que desejamos que sejam apenas temporárias”, acrescenta Manuel Baptista.



O Gabinete de Promoção de Desenvolvimento Económico, em articulação com um conjunto de entidades parcerias, presta apoio na elaboração de candidaturas para financiar a criação de empresas e de microempresas no concelho.



O projeto “Bem me Quero” foi submetido ao Programa de Financiamento Investe Jovem, o qual é gerido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP, e que permite o acesso ao financiamento de jovens com idade igual ou inferior a 29 anos, que pretendam criar o seu próprio negócio.



Para mais informações contacte o Gabinete de Promoção do Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.

