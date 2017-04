Iniciativa de poesia regressa entre os dias 21 e 25 de Abril a Paredes de Coura

O REALIZAR:poesia regressa entre os dias 21 e 25 de abril a Paredes de Coura.



Com esta segunda edição procura-se estabelecer afinidades entre a poesia e as demais atitudes artísticas - literatura, música, cinema, artes performativas, e também aquelas de menos evidente convergência, como a política, ciência, filosofia, et cetera.



O REALIZAR:poesia constitui-se como uma reunião de eventos de múltiplas linguagens e origens em que as leituras, os debates , as conferências, as exposições, os lançamentos de livros, os espetáculos de artes performativas, a exibição de filmes, os concertos musicais se reencontram em Paredes de Coura na esfera da sua essencial afinidade: a poética, no seu sentido mais vasto. Com afinidades às efemérides 10 anos do desaparecimento de Mário Cesariny e 150 anos dos nascimentos de Raúl Brandão e Camilo Pessanha.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Paredes de Coura ****

