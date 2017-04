Cimeira IPVC que arranca amanhã no Centro Cultural de Viana do Castelo

Estreitar as relações com o mundo empresarial é um dos objetivos da Cimeira IPVC que arranca amanhã no Centro Cultural de Viana do Castelo e que se prolonga até ao dia 20 de abril. Para além da feira de emprego o evento, organizado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) contempla uma série de “Smart Talks”, ou seja, pequenos fóruns de discussão que irá envolver empresários, professores e alunos dos vários graus de ensino. “O IPVC tem-se demarcado pelo seu posicionamento perante o mundo empresarial e esta Cimeira vem reforçar a relação existente com os seus parceiros e com toda a comunidade”.



A Secretária de Estado do Ensino Superior, Fernanda Rolo, estará presente no enceramento dos trabalhos.



Durante dois dias, alunos do ensino secundário e profissional, mas também as famílias e a população em geral vão poder ter um primeiro contacto com as diferentes áreas de ensino e de investigação na Cimeira IPVC 2017 que segundo a organização espera a presença de seis mil pessoas. O evento, que acontece a 19 e 20 de abril, envolve atuais e ex alunos do IPVC e engloba ainda uma feira de emprego e disponibiliza mais de 500 ofertas de emprego e estágio. “Ao longo de stes dois dias estima-se a presença de mais de 6000 participantes ativos (antigos e atuais estudantes do IPVC, estudantes de escolas secundárias e profissionais, professores, famílias, entidades empregadoras e representantes de instituições públicas e privadas da região) e estão todos convidados a conhecer a nossa oferta formativa e participar em todos os fóruns agendados”.



A Comissão organizadora adianta ainda que “o objetivo é que o espaço seja um fórum de discussão ativo entre comunidade e empregadores, com resultados diretos, observáveis para todas as partes interessadas”, começa por adiantar a organização que revela ainda que “se pretende criar um conjunto de fóruns de discussão entre o IPVC e os seus stakeholders, designado por “Smart Talks”. Pequenas conversas que vão envolver as diferentes áreas cientificas do IPVC assim como as próprias empresas. A feira de emprego contempla um momento de “Speed Recruitment” onde as organizações poderão realizar o processo de seleção e contratação de candidatos/as.



A Secretária de Estado do Ensino Superior, Fernanda Rolo, estará a acompanhar as iniciativas do dia 20 e irá encerrar os trabalhos da Cimeira IPVC.

