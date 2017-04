Associação de Psicologia da Universidade do Minho inaugura sede em Guimarães

autor Redacção num. de artigos 31949

A sede da Associação de Psicologia da Universidade do Minho (APsi) em Guimarães é inaugurada esta quarta-feira, 19 de abril, às 11 horas, no piso superior das antigas instalações da CP, no edifício onde atualmente se encontra a Loja Ponto Já. A área superior, distribuída por quatro gabinetes e três salas de apoio, será destinada à APsi, que desenvolverá a sua atividade a partir do dia 08 de maio, com um calendário de consultas de segunda a sexta-feira, entre as 09 e as 12:30 horas e as 14 e as 19 horas.



A cerimónia de inauguração desta quarta-feira contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, do Reitor da Universidade do Minho, António M. Cunha, do Presidente da Escola de Psicologia, Paulo Machado, do Diretor Executivo da APsi, Rui Abrunhosa, e da vereadora Sameiro Araújo, em representação da Câmara Municipal de Braga, enquanto membro associado.



A Associação de Psicologia da Universidade do Minho foi formalmente constituída em setembro de 2016, como associação de direito privado sem fins lucrativos que, em parceria com os Serviços de Ação Social da Universidade do Minho e as Câmaras Municipais de Guimarães e de Braga, promove o desenvolvimento global de pessoas, grupos e organizações, consubstanciando projetos da Escola de Psicologia e dos restantes parceiros no âmbito da interação com a comunidade.



Neste sentido, a APsi irá desenvolver o seu programa de ação através da prestação e disseminação de serviços junto das comunidades locais e académicas, entre outras dimensões, funcionando ainda como uma estrutura e plataforma essencial de apoio à formação de psicólogos.



A prestação de serviços realiza-se consoante as valências especializadas que são asseguradas por profissionais especializados no âmbito da Unidade de Desenvolvimento e Psicopatologia, Unidade de Neuropsicofisiologia, Unidade de Psicologia Clínica e da Saúde - Adultos, Unidade de Psicologia Clínica e da Saúde - Crianças e Adolescentes, Unidade de Psicologia Clínica e da Saúde - Perturbações Alimentares, Unidade de Psicologia da Justiça e Comunitária, Unidade de Psicologia da Educação e Vocacional e Unidade de Psicologia das Organizações.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Guimarães ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas