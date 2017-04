Parlamento dos Jovens volta a reunir em Braga

autor Redacção num. de artigos 31949

Uma das maiores plataformas de debate intercultural europeias volta à cidade de Braga, pela quarta vez e já amanhã. Recorde-se que o último evento organizado na cidade - o Fórum Euro-Ibero-Americano em Agosto passado - foi o vencedor nacional do Prémio Carlos Magno para a Juventude.

O grande interesse e apoio à juventude demonstrados pela cidade terão estado na base da escolha da cidade como anfitriã da 36.ª Sessão de Selecção Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens Portugal.



Os principais objectivos do Fórum são a sensibilização da juventude para a importância de uma participação activa na cidadania europeia, estabelecendo o contacto com os mais variados temas discutidos na actualidade europeia e até mundial, bem como a aquisição de soft skills transversais a várias áreas disciplinares que são valiosas para o trabalho em equipa tanto no evento como, futuramente, no mundo profissional.



No final do Fórum serão seleccionados seis estudantes do ensino secundário que irão representar Portugal na sessão internacional a realizar-se em Tbilisi, Georgia, no próximo mês de Novembro. Mais ainda, outros três grupos de delegados terão a oportunidade de participar noutras sessões no estrangeiro, mais especificamente na Suíça, França e Noruega. A escolha baseia-se no trabalho realizado pelas seis comissões.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas