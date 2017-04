GNR intensifica controlo de velocidade até dia 23

A partir de hoje e até segunda-feira, a GNR intensifica, em todo o território nacional, as acções de controlo de velocidade, em particular nas vias onde o excesso de velocidade representa um risco acrescido de acidentes de viação.

Desde o início deste ano, a GNR já controlou mais de dois milhões e 300 mil condutores, tendo sido detectados 44 mil em excesso de velocidade, informou ontem fonte desta força de segurança.



Braga é o segundo distrito do país com menos excessos de velocidade detectados pela GNR, desde o início do ano, com um total de 655, só 'ultrapassado' pel o distrito de Portalegre com apenas 307.

Na estatística nacional, foi no distrito de Setúbal que a GNR 'controlou' mais excessos com um total de 5.831, no mesmo período, seguido de Aveiro e Porto.



A operação que hoje se inicia - 'TISPOL Speed Operation' enquadra-se no plano definido pela European Traffic Police Network, na qual a GNR é a representante nacional.+, e vai realizar-se, de igual modo, em todos os países da Europa.

Esta operação intensifica as acções de controlo de velocidade com recurso a equipamentos móveis e fixos, revela a GNR em comunicado.



