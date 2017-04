Cultura e património são investimentos prioritários do executivo municipal de Esposende

A Cultura e o património mereceram uma “atenção muito especial” por parte do executivo municipal de Esposende. A posição foi assumida pelo presidente da câmara municipal esposendense, Benjamim Pereira, na sessão de lançamento do livro ‘Memórias Arqueológicas do Castro de S. Lourenço - Volume II’, que ontem decorreu no Centro Interpretativo do Castro de São Lourenço.



“Nós tivémos uma preocupação especial com a cultura. Se calhar colocamos a cultura no lugar que ela merece. O conhecimento do nosso passado é importante. Seria um falhanço incrível se um município como o nosso não valorizasse aquilo que tem”, frisou Benjamim Pereira.



O autarca esposendense elencou alguns dos principais investimentos na área da Cultura e Património, para justificar o elevado investimento. Foram apontados como exemplo a programação do festival da Galaicofo- lia, a aquisição de um imóvel na Apúlia (ver notícia ao lado) a criação de uma rede municipal de museus, a requalificação daBiblioteca Municipal e a remodelação da àrea envolvente do Castro de S. Lourenço.



O autarca anunciou também que a autarquia pretende iniciar em breve a requalificação da área envolvente do Castro de S. Lourenço. O investimento deverá rondar os 400 mil euros e vai permitir “criar condições para melhorar o acolhimento de quem nos visita”, considerou o autarca.

Sobre o livro ‘Memórias Arqueológicas do Castro de S. Lourenço - Volume II’, o edil de Esposende disse tratar-se de uma publicação “que tem uma componente cientifica muito forte. É um registo daquilo que foi um trabalho de 30 anos de escavações arqueológicas. Acima de tudo, tem muito rigor científico”.



O coordenador da publicação, Brochado Almeida, salientou que a obra mostra o trabalho feito por vários arqueólogos (muitos dos quais foram voluntários no Castro de S. Lourenço) ao longo dos últimos 30 anos.

Brochado Almeida destacou ainda o grande apoio dado pela edilidade de Esposende na elaboração da obra e considerou que “a câmara percebeu que estes aspectos da cultura (investigação arqueológica) são fundamentais para a preservação do património”.



O arqueólogo lembrou ainda que o trabalho desenvolvido nas últimas décadas, de investigação e divulgação, permitiu que o Castro de S. Lourenço “seja um povoado conhecido em todo o mundo”.

O apresentador da obra, o professor Rui Morais, revelou que o livro dá a conhecer as sondagens arqueológicas feitas nos sectores N, D1 e T, e dá a conhecer os objectos encontrados (jóias, vidros, lucernas, moedas, bem como peças de cerâmica de várias épocas) além da forma da malha habitacional.

