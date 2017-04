Semana Académica anima Viana do Castelo de 7 a 12 de Maio

Piruka, Quim Barreiros, Carlos Manaça, Profjam e Ana Malhoa são alguns dos nomes que integram o cartaz da 29.ª Semana Académica do instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), que vai decorrer de 7 a 12 de Maio.

O arranque da Semana Académica dá-se com a tradicional Missa de Finalistas e Bênção das Pastas, no adro da Igreja de Nossa Senhora da Agonia, no domingo, dia 7 de Maio, às 9.30 horas, e com a habitual Serenata, que este ano se concretizará no mesmo local, às 23.59 horas.



Já pela noite dentro, o recinto das festas, localizado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPVC (na Avenida do Atlântico, junto à Praia Norte), com abertura programada para a 1 hora, conta com a actuação da Tunice, Tuna feminina do IPVC, do Piruka, Cálculo e Fat Cap.

Nos restantes dias da Semana, o horário de abertura do recinto está programado para as 24 horas.



Os Kalhambeke e os Chinelos com Vida são os protagonistas dos concertos agendados para a noite de segunda-feira, a decorrer na Escola Superior Agrária do IPVC, em Refoios do Lima, Ponte de Lima, com a noite a prolongar-se p elos sons dos Malucos da Vadiagem. As tunas TESA e Tunesa actuam na sua casa.

Já no dia 9, terça-feira, Carlos Manaça, Ruuar e Sineiro são as estrelas do palco da Semana Académica do IPVC.



Um dos momentos altos da Semana Académica chegará na quarta-feira, dia 10, com o Cortejo Académico para inundar de cor as ruas da cidade de Viana do Castelo, a partir das 14 horas. Já no recinto, a Hinoportuna, Tuna Académica masculina do IPVC, fará as honras da abertura do espectáculo. Seguem-se os The Oafs, Messias Maricoa e Dj Ademar que sobem ao palco nas festas da noite com o Kizomba a reinar. O DJ El Tanque vai terminar a noite a animar a malta.



No dia 11, quinta-feira, o DJ Fábio Gonçalves abre a noite onde os focos estarão voltados para o Quim Barreiros e os Insert Coin. A noite termina ao som de John Mayze e Miguel Faria.

Ana Malhoa, Profjam, DJ Pedro Pereira e Luís Canossa são os protagonistas da noite de 12 de Maio, sexta-feira, o último dia da Semana Académica do IPVC. Pedro Faria e Fábio Brito serão os DJ’s residentes do certame que ditarão os ritmos das várias noites.

